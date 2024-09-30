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«В перерыве пришлось взбодрить». Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»

«В перерыве пришлось взбодрить». Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:3) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

«Ребята старались по заданию играть и в первом периоде, но шайба не держалась. У нашего первого звена ещё проходил короткий пас, а остальные звенья немного суетились, как будто находились под впечатлением, что соперник всегда очень быстро, поэтому отбрасывались. И в перерыве пришлось взбодрить в плане того, что нужно играть уверенно, держать шайбу и двигаться с ней. Всё улучшалось, а третий период был лучший для нас. Фактически оставили соперника без шайбы», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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