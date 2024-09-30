«В перерыве пришлось взбодрить». Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:3) в матче КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4) 0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5) 1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5) 2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5) 3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)
«Ребята старались по заданию играть и в первом периоде, но шайба не держалась. У нашего первого звена ещё проходил короткий пас, а остальные звенья немного суетились, как будто находились под впечатлением, что соперник всегда очень быстро, поэтому отбрасывались. И в перерыве пришлось взбодрить в плане того, что нужно играть уверенно, держать шайбу и двигаться с ней. Всё улучшалось, а третий период был лучший для нас. Фактически оставили соперника без шайбы», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 30 сентября 2024
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:29
-
19:11
-
18:45
-
18:25
-
18:06
-
17:56
-
17:20
-
16:53
-
16:35
-
16:15
-
15:50
-
15:39
-
15:20
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:35
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30