«В перерыве пришлось взбодрить». Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:3) в матче КХЛ.

«Ребята старались по заданию играть и в первом периоде, но шайба не держалась. У нашего первого звена ещё проходил короткий пас, а остальные звенья немного суетились, как будто находились под впечатлением, что соперник всегда очень быстро, поэтому отбрасывались. И в перерыве пришлось взбодрить в плане того, что нужно играть уверенно, держать шайбу и двигаться с ней. Всё улучшалось, а третий период был лучший для нас. Фактически оставили соперника без шайбы», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.