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«Удивил». Реакция главного тренера «Авангарда» на первую игру Спунера после возвращения

«Удивил». Реакция главного тренера «Авангарда» на первую игру Спунера после возвращения
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую игру Райана Спунера после возвращения. Она пришлась на матч с «Сибирью» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

«Спунер удивил. Ещё перед подписанием контракта он говорил, что много катается, готовится, держит себя в тонусе, но у него были перелёты длительные, плюс с командой тренировался только пару раз. Надеюсь, что сегодня он не только на лёгкости сыграл, что у него не будет каких-то ям функциональных. Сегодня сыграл около 17 минут, поддерживал темп, выглядел здорово», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» победил впервые спустя семь поражений подряд.

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