«Удивил». Реакция главного тренера «Авангарда» на первую игру Спунера после возвращения

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую игру Райана Спунера после возвращения. Она пришлась на матч с «Сибирью» (3:2).

«Спунер удивил. Ещё перед подписанием контракта он говорил, что много катается, готовится, держит себя в тонусе, но у него были перелёты длительные, плюс с командой тренировался только пару раз. Надеюсь, что сегодня он не только на лёгкости сыграл, что у него не будет каких-то ям функциональных. Сегодня сыграл около 17 минут, поддерживал темп, выглядел здорово», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» победил впервые спустя семь поражений подряд.