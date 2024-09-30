Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Звягин: говорили с Николишиным. Особенно после публикаций в СМИ

Главный тренер «Авангарда» Звягин: говорили с Николишиным. Особенно после публикаций в СМИ
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал слухи, что команда планирует расстаться с нападающим Иваном Николишиным. Такая информация появилась в ряде телеграм-каналов.

«В тренерской после матча обсуждали игру, и у меня был комментарий, что Николишин очень хорошо выглядел сегодня. Думаю, в этом заслуга и его партнёров – Холодилина и Мартынова, хорошая скорость была у тройки, а Ваня – очень умный игрок, не суетился, качественно работал с шайбой. Беседовали с Николишиным, особенно после публикаций в прессе. Я очень рад, что сегодня Ваня сыграл на хорошем уровне», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Удивил». Реакция главного тренера «Авангарда» на первую игру Спунера после возвращения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android