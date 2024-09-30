Главный тренер «Авангарда» Звягин: говорили с Николишиным. Особенно после публикаций в СМИ

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал слухи, что команда планирует расстаться с нападающим Иваном Николишиным. Такая информация появилась в ряде телеграм-каналов.

«В тренерской после матча обсуждали игру, и у меня был комментарий, что Николишин очень хорошо выглядел сегодня. Думаю, в этом заслуга и его партнёров – Холодилина и Мартынова, хорошая скорость была у тройки, а Ваня – очень умный игрок, не суетился, качественно работал с шайбой. Беседовали с Николишиным, особенно после публикаций в прессе. Я очень рад, что сегодня Ваня сыграл на хорошем уровне», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.