«Спасибо болельщикам. Этот баннер…» Форвард «Авангарда» выразил благодарность фанатам

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов после победы над «Сибирью» (3:2) высказался о баннере фанатов омской команды.

«При счёте 0:2 были только одни мысли: выходим играть и верим в то, что победим. В прошлом матче мы забили в равных составах, прорвали это, тренеры нам подсказывают, мы стараемся. Надеюсь, что в следующих матчах мы не будем начинать с 0:2, очень хочется забивать первыми, это даёт огромное преимущество. Ошибки есть всегда. Но есть вторая волна, которой мы можем исправить ошибку партнёра. Мы стараемся, разбираем моменты, в каких деталях нужно добавить. И от этого проще. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам. Этот баннер…Спасибо жёнам, круто сделали. Неимоверная поддержка, невероятно!» — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.