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«Спасибо болельщикам. Этот баннер…» Форвард «Авангарда» выразил благодарность фанатам

«Спасибо болельщикам. Этот баннер…» Форвард «Авангарда» выразил благодарность фанатам
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Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов после победы над «Сибирью» (3:2) высказался о баннере фанатов омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

«При счёте 0:2 были только одни мысли: выходим играть и верим в то, что победим. В прошлом матче мы забили в равных составах, прорвали это, тренеры нам подсказывают, мы стараемся. Надеюсь, что в следующих матчах мы не будем начинать с 0:2, очень хочется забивать первыми, это даёт огромное преимущество. Ошибки есть всегда. Но есть вторая волна, которой мы можем исправить ошибку партнёра. Мы стараемся, разбираем моменты, в каких деталях нужно добавить. И от этого проще. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам. Этот баннер…Спасибо жёнам, круто сделали. Неимоверная поддержка, невероятно!» — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фото: ХК «Авангард»

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