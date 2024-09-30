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«Торпедо» лишь вторая команда в истории КХЛ с 10 разными авторами шайб в одном матче

«Торпедо» лишь вторая команда в истории КХЛ с 10 разными авторами шайб в одном матче
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Нижегородское «Торпедо» на арене в Астане не оставило шансов местному «Барысу» (10:1). Примечательно, что все шайбы в составе команды забросили разные игроки. Такое в истории КХЛ случилось во второй раз.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4)     0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5)     1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)     1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5)     1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (4x4)     1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4)     1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (5x5)     1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5)     1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3)     1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5)     1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)    

Впервые это произошло 31 августа 2017 года, когда «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» – 11:3.

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.

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«Торпедо» забросило 10 шайб в ворота «Барыса» в матче КХЛ
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