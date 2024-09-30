«Торпедо» лишь вторая команда в истории КХЛ с 10 разными авторами шайб в одном матче

Нижегородское «Торпедо» на арене в Астане не оставило шансов местному «Барысу» (10:1). Примечательно, что все шайбы в составе команды забросили разные игроки. Такое в истории КХЛ случилось во второй раз.

Впервые это произошло 31 августа 2017 года, когда «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» – 11:3.

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.