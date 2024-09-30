«Торпедо» стало восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ как минимум 10 шайб

Нижегородское «Торпедо» на арене в Астане не оставило шансов местному «Барысу» (10:1). Команда Игоря Ларионова стала восьмой в истории КХЛ, забросившей в одном матче как минимум 10 шайб.

12 шайб – ЦСКА;

11 – «Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»;

10 – «Нефтехимик», «Северсталь», СКА, «Торпедо».

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.