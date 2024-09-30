Тренер «Барыса» в жёсткой форме раскритиковал игроков после 1:10 от «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:10).

«Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.

В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – по характеру многих хоккеистов. Сегодняшняя игра показала, что большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиги», — приводит слова Буцаева Шайба.kz.