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Тренер «Барыса» в жёсткой форме раскритиковал игроков после 1:10 от «Торпедо»

Тренер «Барыса» в жёсткой форме раскритиковал игроков после 1:10 от «Торпедо»
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:10).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4)     0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5)     1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)     1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5)     1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (4x4)     1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4)     1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (5x5)     1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5)     1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3)     1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5)     1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)    

«Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.

В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – по характеру многих хоккеистов. Сегодняшняя игра показала, что большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиги», — приводит слова Буцаева Шайба.kz.

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