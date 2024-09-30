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Тренер «Барыса» объяснил критику своих игроков после 1:10 от «Торпедо»

Тренер «Барыса» объяснил критику своих игроков после 1:10 от «Торпедо»
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев объяснил критику своих игроков после поражения 1:10 от «Торпедо».

– Вы – не первый тренер, который проигрывает с «Барысом». Но никто не критиковал игроков ранее. Как вы считаете, надо выходить из кризиса?
— Да, я не первый тренер «Барыса», но я впервые в тренерской карьере проигрываю матч с таким счётом. Если сказать, что для меня это больно, это мягко сказать. Я думаю, что перемены уже назрели, — приводит слова Буцаева «Шайба.kz».

Ранее Буцаев заявил, что «сегодняшняя игра показала, что большинство недотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиге».

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