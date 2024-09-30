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Кагарлицкий прокомментировал набор 500 очков в КХЛ

Кагарлицкий прокомментировал набор 500 очков в КХЛ
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий, который в матче с «Барысом» (10:1) набрал своё 500-е очко в КХЛ, прокомментировал этот факт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4)     0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5)     1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)     1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5)     1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (4x4)     1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4)     1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (5x5)     1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5)     1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3)     1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5)     1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)    

«Сегодня я выбил 500 очков в своей карьере, точнее, уже 501. Это интересная цифра, долго к ней шёл. Хочу поблагодарить партнёров по команде за то, что поддерживали и помогли мне достичь этого результата. Хочется выделить много людей, которые помогли добраться до такого юбилея. Например, Вадика Шипачёва, который поздравил меня первым, ещё во время матча. Он, конечно, внёс большую лепту в эти мои 500 очков. Жена тоже сразу же поздравила. Ещё Паша Чернов, Саша Бумагин — ребята, с которыми я долго играл. Я очень рад, что с партнёрами, с которыми сейчас выхожу на лёд, дошёл до этой цифры. Благодарен семье за поддержку. Посвящаю родным эту цифру, своему отцу, которого год нет с нами, но я чувствую его поддержку. Жена, сынок, мама — спасибо!

Интересный факт: своё 400-е очко я выбил здесь же, в Астане, когда играл в «Ак Барсе». Спасибо нашим болельщикам за поддержку, сегодня их было очень хорошо слышно, прям перекричали местных! Спасибо тем, кто гоняет на выезды нас поддерживать, и тем, кто болеет у экранов ТВ. Хороший выезд получился!» — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Торпедо» в соцсетях.

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