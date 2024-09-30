Главный тренер «Барыса» отреагировал на празднование фанатами команды голов «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев отреагировал на информацию, что в матче с «Торпедо» (1:10) болельщики его команды праздновали голы соперника.

— Сегодня болельщики «Барыса» радовались голам соперников. Как вы к этому относитесь?

— Я не слышал, как радовались болельщики, потому что у меня фокус работы заключается в том, чтобы работать на лавке. Наверное, им нравилось, как «Торпедо» забивало голы, это им приносило удовольствие. Действительно, соперники показали, как это нужно делать, — приводит слова Буцаева «Шайба.kz».

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.