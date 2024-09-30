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Главный тренер «Барыса» отреагировал на празднование фанатами команды голов «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» отреагировал на празднование фанатами команды голов «Торпедо»
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев отреагировал на информацию, что в матче с «Торпедо» (1:10) болельщики его команды праздновали голы соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4)     0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5)     1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)     1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5)     1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (4x4)     1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4)     1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (5x5)     1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5)     1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3)     1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5)     1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)    

— Сегодня болельщики «Барыса» радовались голам соперников. Как вы к этому относитесь?
— Я не слышал, как радовались болельщики, потому что у меня фокус работы заключается в том, чтобы работать на лавке. Наверное, им нравилось, как «Торпедо» забивало голы, это им приносило удовольствие. Действительно, соперники показали, как это нужно делать, — приводит слова Буцаева «Шайба.kz».

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

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