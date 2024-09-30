Форвард «Торпедо» объяснил, за счёт чего команда разгромила «Барыс» 10:1

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу команды над «Барысом» (10:1) в матче КХЛ.

«Мы выиграли благодаря правильным действиям и слаженной работе. Конечно, есть куда расти, но в целом мы забили хорошие, трудовые голы — и с пятака, и подставляя. Если с трибун показалось, что всё просто залетало в ворота соперника, то все эти шайбы были через старания. Мы хотели победить, и вся команда старалась», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Торпедо» в соцсетях.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.