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Форвард «Торпедо» объяснил, за счёт чего команда разгромила «Барыс» 10:1

Форвард «Торпедо» объяснил, за счёт чего команда разгромила «Барыс» 10:1
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу команды над «Барысом» (10:1) в матче КХЛ.

«Мы выиграли благодаря правильным действиям и слаженной работе. Конечно, есть куда расти, но в целом мы забили хорошие, трудовые голы — и с пятака, и подставляя. Если с трибун показалось, что всё просто залетало в ворота соперника, то все эти шайбы были через старания. Мы хотели победить, и вся команда старалась», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Торпедо» в соцсетях.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.

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