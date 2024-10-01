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Александр Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на матч с «Коламбусом»

Александр Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на матч с «Коламбусом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 06:47 (5x5)     1:1 Матейчук (Марченко, Монахан) – 07:12 (5x5)    

Россиянин не вошёл в заявку команды.

Напомним, в предыдущем предсезонном матче НХЛ «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» со счётом 4:8. В этой встрече Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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