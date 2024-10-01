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Хоккеисты НХЛ будут выступать с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Годро

Хоккеисты НХЛ будут выступать с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Годро
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Игроки Национальной хоккейной лиги будут выступать с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Джонни и Мэттью Годро, сообщает североамериканский журналист Дэн Розен на личной странице в социальной сети X.

Наклейки будут содержать игровые номера хоккеистов и первую букву их фамилии. С такими наклейками хоккеисты будут выступать до 24 октября.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения.

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