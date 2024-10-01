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Гол Грошева с передачи Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче

Гол Грошева с передачи Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Тампа» обыграла соперника со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Гиргенсонс, Грошев) – 13:19 (5x5)     0:2 Гонсалвес (Гики, Готье) – 31:40 (5x5)     1:2 Райнхарт (Вераге, Ткачук) – 55:26 (5x4)     1:3 Грошев (Кучеров) – 57:51 (en)    

В составе победителей голами отметились Эмиль Лиллеберг, Гейдж Гонсалвес и российский нападающий Максим Грошев, также записавший на свой счёт результативную передачу. Форвард «Тампы» Никита Кучеров ассистировал Грошеву перед взятием ворот соперника. За «Флориду» отличился Сэм Райнхарт.

Из россиян во встрече также принимали участие голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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