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Гол Грошева с передачи Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Тампа» обыграла соперника со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Эмиль Лиллеберг, Гейдж Гонсалвес и российский нападающий Максим Грошев, также записавший на свой счёт результативную передачу. Форвард «Тампы» Никита Кучеров ассистировал Грошеву перед взятием ворот соперника. За «Флориду» отличился Сэм Райнхарт.

Из россиян во встрече также принимали участие голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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