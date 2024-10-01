«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 3:1.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Халонен (Уиллман) – 07:17 (5x5) 2:0 Легаре (Лаберж, Маккиннон) – 12:32 (5x5) 3:0 Лабанк (Велински, Даулинг) – 42:02 (5x4) 3:1 Блид (Берард, Эрни) – 58:18 (6x5)
В составе победителей голами отметились Брайан Халонен, Натан Легаре и Кевин Лабанк. За «Рейнджерс» отличился Антон Блид. Из россиян участие во встрече принял защитник «Нью-Джерси» Даниил Мисюль.
Отметим, что «Дэвилз» одержали первую победу в ходе предсезонной подготовки. Ранее команда уступила в четырёх товарищеских встречах подряд.
Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.
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