Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ
Комментарии

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Халонен (Уиллман) – 07:17 (5x5)     2:0 Легаре (Лаберж, Маккиннон) – 12:32 (5x5)     3:0 Лабанк (Велински, Даулинг) – 42:02 (5x4)     3:1 Блид (Берард, Эрни) – 58:18 (6x5)    

В составе победителей голами отметились Брайан Халонен, Натан Легаре и Кевин Лабанк. За «Рейнджерс» отличился Антон Блид. Из россиян участие во встрече принял защитник «Нью-Джерси» Даниил Мисюль.

Отметим, что «Дэвилз» одержали первую победу в ходе предсезонной подготовки. Ранее команда уступила в четырёх товарищеских встречах подряд.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

Материалы по теме
По каким правилам теперь будут судить в НХЛ? Все изменения, которые вы могли не заметить
По каким правилам теперь будут судить в НХЛ? Все изменения, которые вы могли не заметить

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android