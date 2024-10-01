«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Дэвилз» обыграли соперника со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Брайан Халонен, Натан Легаре и Кевин Лабанк. За «Рейнджерс» отличился Антон Блид. Из россиян участие во встрече принял защитник «Нью-Джерси» Даниил Мисюль.

Отметим, что «Дэвилз» одержали первую победу в ходе предсезонной подготовки. Ранее команда уступила в четырёх товарищеских встречах подряд.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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