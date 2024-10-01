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Гол Пономарёва помог «Питтсбургу» крупно обыграть «Детройт»

Гол Пономарёва помог «Питтсбургу» крупно обыграть «Детройт»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 О'Коннор (Пуустинен, Эллер) – 17:35 (5x4)     0:2 Эллер (Грейвз, О'Коннор) – 24:54 (4x5)     1:2 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 29:31 (5x4)     1:3 Аччари (Макгроарти) – 40:41 (5x5)     1:4 Аччари (Холлоуэлл, Пульюярви) – 50:33 (5x5)     1:5 Пономарёв – 58:11 (en)    

В составе победителей забивали Дрю О'Коннор, Ларс Эллер, Ноэль Аччари (дважды) и российский нападающий Василий Пономарёв.

Единственную шайбу за «Детройт» забросил Лукас Рэймонд. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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