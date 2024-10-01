Гол Пономарёва помог «Питтсбургу» крупно обыграть «Детройт»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Дрю О'Коннор, Ларс Эллер, Ноэль Аччари (дважды) и российский нападающий Василий Пономарёв.

Единственную шайбу за «Детройт» забросил Лукас Рэймонд. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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