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«Филадельфия» с Иваном Федотовым проиграла «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

«Филадельфия» с Иваном Федотовым проиграла «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Барзал (Добсон, Хорват) – 18:43 (5x4)     1:1 Ришар – 22:04 (5x4)     2:1 Маклин (Сизикас) – 25:42 (5x5)     3:1 Райлли (Палмьери, Хольмстрём) – 31:04 (5x4)     3:2 Фурри (Андре, Джонсон) – 34:13     3:3 Ристолайнен (Фараби, Замула) – 42:27 (5x4)     4:3 Палмьери (Мейфилд, Райлли) – 59:09 (5x5)    

За «Айлендерс» забивали Мэтью Барзал, Кайл Маклин, Майк Райлли и Кайл Палмьери. Российский защитник Александр Романов и форвард Максим Циплаков не отметились результативными действиями.

За «Филадельфию» отличились Антони Ришар, Брендан Фурри и Расмус Ристолайнен. Голкипер Иван Федотов сделал 13 сейвов. Российский защитник Егор Замула отметился результативной передачей.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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