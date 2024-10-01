«Филадельфия» с Иваном Федотовым проиграла «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

За «Айлендерс» забивали Мэтью Барзал, Кайл Маклин, Майк Райлли и Кайл Палмьери. Российский защитник Александр Романов и форвард Максим Циплаков не отметились результативными действиями.

За «Филадельфию» отличились Антони Ришар, Брендан Фурри и Расмус Ристолайнен. Голкипер Иван Федотов сделал 13 сейвов. Российский защитник Егор Замула отметился результативной передачей.

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