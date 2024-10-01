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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус» в предсезонке НХЛ, у Мирошниченко — передача

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус» в предсезонке НХЛ, у Мирошниченко — передача
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Вашингтона» забивали Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями. Форвард Александр Овечкин не принимал участие в этой встрече.

За «Коламбус» забивали Дентон Матейчук и Лука Дель Бель Беллуз. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Голкипер Даниил Тарасов сделал 23 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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