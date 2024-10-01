Гол Виктора Неучева помог «Баффало» обыграть «Детройт»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Брандсегг-Нюгор (Снивли, Туомисто) – 01:15 (5x5) 1:1 Слаггерт (Мюррей, Метса) – 05:29 (5x5) 2:1 Неучев – 19:06 (5x5) 2:2 Сёдерблом – 42:05 (4x5) 2:3 Лагессон (Сегер) – 48:07 (5x5) 3:3 Слаггерт – 53:57 (3x4) 4:3 Хелениус (Джобст, Росен) – 64:47 (4x3)
За «Баффало» забивали Грэм Слаггер, российский нападающий Виктор Неучев, Грэм Слаггерт и Конста Хелениус. Защитник Всеволод Комаров и Никита Новиков не отметились результативными действиями.
За «Детройт» отличились Микаэль Брандсегг-Нюгор, Эльмер Сёдерблом и Вильям Лагессон.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».
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