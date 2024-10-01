Гол Виктора Неучева помог «Баффало» обыграть «Детройт»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За «Баффало» забивали Грэм Слаггер, российский нападающий Виктор Неучев, Грэм Слаггерт и Конста Хелениус. Защитник Всеволод Комаров и Никита Новиков не отметились результативными действиями.

За «Детройт» отличились Микаэль Брандсегг-Нюгор, Эльмер Сёдерблом и Вильям Лагессон.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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