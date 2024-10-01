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Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер» по буллитам

Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер» по буллитам
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после серии буллитов.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бэйнс (Шервуд, Спронг) – 25:53 (5x4)     1:1 Перри (Макдэвид, Дермотт) – 44:08 (5x5)     2:1 Глисон (Макдэвид, Арвидссон) – 49:54 (5x4)     2:2 Смит (Кудрявцев, Фридман) – 50:12 (5x5)     3:2 Драйзайтль – 65:00    
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