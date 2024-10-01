Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер» по буллитам

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после серии буллитов.