Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать победу в предсезонном матче с «Сиэтл Кракен»

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хоккеисты «Калгари».

В составе победителей голами отметились канадский защитник Брейден Пахал, американский нападающий Блейк Коулман, форвард из Словакии Самуэль Гонзек и канадец Назем Кадри. На счету российского нападающего Андрея Кузьменко результативная передача в овертайме.

За гостей забивали Ээли Толванен, Вилле Оттавайнен, Шейн Райт.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начнётся 4 октября.