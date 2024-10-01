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Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать победу в предсезонном матче с «Сиэтл Кракен»

Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать победу в предсезонном матче с «Сиэтл Кракен»
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В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хоккеисты «Калгари».

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Стивенсон) – 03:18 (5x5)     1:1 Пахал (Ломберг, Бэрри) – 09:28 (5x5)     2:1 Коулман (Ломберг, Бэрри) – 13:00 (5x4)     2:2 Оттавайнен (Майерс, Махура) – 19:45 (5x5)     3:2 Гонзек (Шарангович) – 26:32 (4x5)     3:3 Райт (Бураковски, Данн) – 40:39 (5x4)     4:3 Кадри (Кузьменко, Уигар) – 60:41 (3x3)    

В составе победителей голами отметились канадский защитник Брейден Пахал, американский нападающий Блейк Коулман, форвард из Словакии Самуэль Гонзек и канадец Назем Кадри. На счету российского нападающего Андрея Кузьменко результативная передача в овертайме.

За гостей забивали Ээли Толванен, Вилле Оттавайнен, Шейн Райт.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начнётся 4 октября.

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