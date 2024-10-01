«Оттава» не стала предлагать Николаю Кулёмину полноценный контракт

«Оттава Сенаторз» не стала предлагать российскому нападающему Николаю Кулёмину полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Кулёмин отдал одну результативную передачу в двух предсезонных играх. В начале сентября Кулёмин, которому в этом году исполнилось 38 лет, заключил пробное соглашение с «Сенаторз».

Напомним, последние шесть сезонов 38-летний форвард играл в КХЛ в составах «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В прошлом сезоне Кулёмин сыграл за уфимский клуб 46 встреч, в которых записал на свой счёт 13 голов и отдал 12 результативных передач, набрав 25 очков. Кулёмин был выбран под общим 44-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде драфта НХЛ 2006 года.