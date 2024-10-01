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«За результат отвечает и главный тренер». Коньков — об уходе Гомоляко из «Металлурга»

«За результат отвечает и главный тренер». Коньков — об уходе Гомоляко из «Металлурга»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об уходе Сергея Гомоляко с поста спортивного директора магнитогорского «Металлурга».

«Трудно судить, насколько логична эта отставка. Полагаю, она связана со спортивными результатами команды. Может быть, всё это произошло из-за комплектования команды в межсезонье. Понятно, что текущий результат никого не удовлетворяет. Но за него отвечает и главный тренер. Трудно судить, надо знать все моменты, которые происходят в команде», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

С 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

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