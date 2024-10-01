«Мы крайне разочарованы». Агент Свеймана о словах президента «Бостона» про цифры контракта

Агент Льюис Гросс, представляющий интересы голкипера Джереми Свеймана, прокомментировал слова президента «Бостон Брюинз» Кэма Нили, который публично намекнул на предложение нового контракта для хоккеиста с общей суммой в $ 64 млн.

«Обычно я не публикую заявления и не обсуждаю их через средства массовой информации. Однако в данном случае я считаю, что должен защитить своего клиента. На пресс-конференции речь шла о $ 64 млн. Это был первый раз, когда данная цифра обсуждалась в наших переговорах. До пресс-конференции не было сделано ни одного предложения, достигшего этой цифры.

Мы крайне разочарованы. Это было несправедливо по отношению к Джереми. Мы возьмём несколько дней, чтобы обсудить, куда двигаться дальше», — сказано в заявлении Гросса в социальной сети Х.