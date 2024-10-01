Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» в дерби примет ЦСКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» имеет победную серию, состоящую из трёх матчей. С 10 очками после 10 проведённых встреч подопечные Алексея Кудашова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА с 13 баллами в активе после 10 матчей занимает пятое место в таблице Запада.

Материалы по теме
Козырь обновлённого ЦСКА — скорость. Воробьёв уже создал суперзвено
Козырь обновлённого ЦСКА — скорость. Воробьёв уже создал суперзвено
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android