«Динамо» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» в дерби примет ЦСКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч покажет тематический канал KHL PRIME.

Московское «Динамо» имеет победную серию, состоящую из трёх матчей. С 10 очками после 10 проведённых встреч подопечные Алексея Кудашова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА с 13 баллами в активе после 10 матчей занимает пятое место в таблице Запада.