«Самый большой потенциальный сюрприз «Вашингтона». Журналист сайта НХЛ — о Мирошниченко

Североамериканский журналист Том Гулитти в статье на сайте НХЛ назвал российского нападающего Ивана Мирошниченко «самым большим потенциальным сюрпризом «Вашингтона» в новом сезоне.

«Самый большой потенциальный сюрприз: Иван Мирошниченко.

Мирошниченко, казалось, был обречён начать этот сезон в Американской хоккейной лиге. Но 20-летний игрок может пробиться в состав «Вашингтона», проведя сильный тренировочный лагерь. У Мирошниченко был солидный первый сезон в Северной Америке в прошлом году, когда он набрал 6 (2+4) очков в 21 игре регулярного сезона НХЛ. Он также набрал 25 (9+16) очков в 48 играх регулярного сезона АХЛ и 12 (5+7) баллов в 20 играх плей-офф, что помогло «Херши» выиграть свой второй Кубок Колдера подряд», — написал Гулитти.