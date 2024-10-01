Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Самый большой потенциальный сюрприз «Вашингтона». Журналист сайта НХЛ — о Мирошниченко

«Самый большой потенциальный сюрприз «Вашингтона». Журналист сайта НХЛ — о Мирошниченко
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист Том Гулитти в статье на сайте НХЛ назвал российского нападающего Ивана Мирошниченко «самым большим потенциальным сюрпризом «Вашингтона» в новом сезоне.

«Самый большой потенциальный сюрприз: Иван Мирошниченко.

Мирошниченко, казалось, был обречён начать этот сезон в Американской хоккейной лиге. Но 20-летний игрок может пробиться в состав «Вашингтона», проведя сильный тренировочный лагерь. У Мирошниченко был солидный первый сезон в Северной Америке в прошлом году, когда он набрал 6 (2+4) очков в 21 игре регулярного сезона НХЛ. Он также набрал 25 (9+16) очков в 48 играх регулярного сезона АХЛ и 12 (5+7) баллов в 20 играх плей-офф, что помогло «Херши» выиграть свой второй Кубок Колдера подряд», — написал Гулитти.

Материалы по теме
Генменеджер «Вашингтона» оценил шансы Мирошниченко закрепиться в основном составе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android