ИИХФ готовится включить хоккей в формате «3х3» в программу Олимпиады 2030 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что федерация готовится включить в программу Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах как мужской, так и женский хоккей в формате «3х3». Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

Тардиф отметил, что успех нескольких менее масштабных видов спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже создал новые возможности для хоккея.

«МОК никогда не ожидал, что баскетбол «3х3», регби-7 или пляжный волейбол окажут такое влияние на основную дисциплину. Это оказало огромное влияние на набор игроков и финансовые возможности. Дверь для хоккея открыта. Это наше время», — заявил Тардиф.

ИИХФ готовит своё предложение для МОК к январю 2025 года. Окончательное решение ожидается в марте.