«Не вижу никакой проблемы, чтобы остаться». Чайковски — о том, почему не уехал из России

Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски объяснил, почему не уехал из России на фоне политической ситуации в мире.
— Многие федерации рекомендовали своим игрокам уехать из России несколько лет назад. Вы были в числе тех игроков, которые остались.
— Нам не говорили конкретно, что нужно уезжать из КХЛ. Был ультиматум: остаёшься в КХЛ — не играешь за сборную. Я здесь играл и до этого много лет, мне здесь очень нравится. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей и всё, — приводит слова Чайковски Sport24.
В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны провёл восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.