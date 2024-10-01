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«Не вижу никакой проблемы, чтобы остаться». Чайковски — о том, почему не уехал из России

«Не вижу никакой проблемы, чтобы остаться». Чайковски — о том, почему не уехал из России
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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски объяснил, почему не уехал из России на фоне политической ситуации в мире.

— Многие федерации рекомендовали своим игрокам уехать из России несколько лет назад. Вы были в числе тех игроков, которые остались.
— Нам не говорили конкретно, что нужно уезжать из КХЛ. Был ультиматум: остаёшься в КХЛ — не играешь за сборную. Я здесь играл и до этого много лет, мне здесь очень нравится. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей и всё, — приводит слова Чайковски Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны провёл восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

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