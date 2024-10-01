Андрей Разин прокомментировал уход Гомоляко с поста спортивного директора «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал уход Сергея Гомоляко с поста спортивного директора уральского клуба.

«На позицию генерального менеджера не претендую, ничего плохого про Сергея Юрьевича не могу сказать. Значит, так руководство решило», — приводит слова Разина ТАСС.

Напомним, с 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

Функции спортивного директора временно возложены на Алексея Валерьевича Жлобу.