Станислав Бочаров подпишет контракт с «Барысом» до конца нынешнего сезона

Как стало известно «Чемпионату», 33-летний нападающий Станислав Бочаров подпишет контракт с «Барысом» до конца сезона-2024/2025.

Напомним, в прошлом сезоне форвард выступал за «Амур», после чего не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. В сезоне-2023/2024 Бочаров сыграл 73 встречи, в которых записал на свой счёт 40 (14+26) результативных баллов.

Всего в рамка Континентальной хоккейной лиги Станислав Бочаров провёл 695 матчей, в которых забросил 124 шайбы и отдал 148 результативных передач, набрав в общей сложности 272 очка.

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока.