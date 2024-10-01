«Адмирал» повторно поместил 31-летнего нападающего в список отказов

«Адмирал» повторно поместил нападающего Антона Сагадеева в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Ранее команда помещала форварда в список отказов 29 августа 2024 года.

Сообщается, что если в течение 48 часов ни один клуб КХЛ не подаст заявку на нападающего, то в четверг, 3 октября, он будет командирован в клуб-партнёр «Динамо-Алтай».

В сезоне-2024/2024 Сагадеев провёл один матч без набранных очков.

Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги Сагадеев отыграл за «Сочи», в 40 матчах набрал 12 (3+9) очков. Всего в КХЛ форвард провёл 381 матч, набрал 92 (45+47) очка.