Бронзовый призёр ЧМ Роман Любимов перешёл в клуб ОАЭ, ранее форвард играл во Франции

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной России, бывший форвард клубов КХЛ Роман Любимов перешёл в клуб ОАЭ «Гэлакси Уорриорз». Об этом хоккеист рассказал на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Романа Любимова в социальной сети

Напомним, весь прошлый сезон хоккеист провёл во Франции, в «Гренобле». В сезоне-2023/2024 российский нападающий выиграл Кубок Франции. Всего за французский клуб Любимов провёл 26 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. В плей-офф Роман сыграл девять матчей, где набрал 9 (2+7) баллов.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий играл за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».