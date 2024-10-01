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Вадим Шипачёв поделился эмоциями от домашних матчей минского «Динамо»

Вадим Шипачёв поделился эмоциями от домашних матчей минского «Динамо»
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился эмоциями от домашних матчей клуба и жизни в столице Беларуси.

— Как вам живётся в Минске?
— Дома там очень хорошо. Тем более живу я недалеко от «Минск Арены». Отличный город, классная погода. Есть все условия для тренировок. Арена отличная. Атмосфера уже впечатлила — полные трибуны. Болельщики и атмосфера в Минске просто офигенные. Хочется как можно больше играть дома и выигрывать. Когда на арене аншлаг, всегда веселее играть. Вот, к сожалению, в Мытищах на матче с «Куньлунем» было немного зрителей. Как будто это была тренировочная игра — в Минске такого нет, — приводит слова Шипачёва «Известия».

В нынешнем сезоне Шипачёв сыграл восемь матчей, в которых отдал три результативные передачи.

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