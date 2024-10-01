Михайлов: новички ЦСКА из Америки предполагали, что увидят в КХЛ хоккей уровня АХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру ЦСКА в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

— После 10 матчей у ЦСКА 13 очков, делите с одноклубниками из СКА четвёртое место в Западной конференции. Довольны стартом?

— В первую очередь это вопрос для тренерского штаба Ильи Воробьёва, который составляет планы. Я считаю, что 70% своего потенциала наша команда показала. Резерв понятен — 30%.

— Что нравится в игре ЦСКА?

— Опять-таки это вопрос к тренерам. Как болельщик ЦСКА во многих эпизодах вижу интересные решения, но пока нет стабильности. На мой взгляд, новички команды, которые приехали из Северной Америки, предполагали, что увидят здесь хоккей уровня АХЛ. Но КХЛ — немного другая лига, более сложная и мастеровитая, здесь никто никому не уступит. Отсюда есть моменты с адаптацией, с психологией. Поэтому я и считаю, что каждый из новобранцев ЦСКА способен ещё прибавить.

— Что конкретно ЦСКА должен улучшить?

— Место в турнирной таблице. Вы же знаете, что для ЦСКА есть только одно место — первое, — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.