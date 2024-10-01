Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: новички ЦСКА из Америки предполагали, что увидят в КХЛ хоккей уровня АХЛ

Михайлов: новички ЦСКА из Америки предполагали, что увидят в КХЛ хоккей уровня АХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру ЦСКА в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

— После 10 матчей у ЦСКА 13 очков, делите с одноклубниками из СКА четвёртое место в Западной конференции. Довольны стартом?
— В первую очередь это вопрос для тренерского штаба Ильи Воробьёва, который составляет планы. Я считаю, что 70% своего потенциала наша команда показала. Резерв понятен — 30%.

— Что нравится в игре ЦСКА?
— Опять-таки это вопрос к тренерам. Как болельщик ЦСКА во многих эпизодах вижу интересные решения, но пока нет стабильности. На мой взгляд, новички команды, которые приехали из Северной Америки, предполагали, что увидят здесь хоккей уровня АХЛ. Но КХЛ — немного другая лига, более сложная и мастеровитая, здесь никто никому не уступит. Отсюда есть моменты с адаптацией, с психологией. Поэтому я и считаю, что каждый из новобранцев ЦСКА способен ещё прибавить.

— Что конкретно ЦСКА должен улучшить?
— Место в турнирной таблице. Вы же знаете, что для ЦСКА есть только одно место — первое, — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Козырь обновлённого ЦСКА — скорость. Воробьёв уже создал суперзвено
Козырь обновлённого ЦСКА — скорость. Воробьёв уже создал суперзвено
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android