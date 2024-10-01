«Отсутствие Кузнецова повлияло». Экс-игрок СКА — о поражении армейцев от «Куньлуня»

Бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас высказался о поражении армейского клуба от «Куньлуня» (4:5).

«В КХЛ слабых команд нет, любой клуб может преподнести сюрприз. По всей видимости, после феерической игры с «Северсталью», когда было забито огромное количество голов, думаю, армейцы ожидали такой же матч и с «Куньлунем».

К моему сожалению, «Куньлунь» в этой игре показал, что он тоже не просто так находится в КХЛ. Команда реализовала практически все свои моменты, а СКА начал начал забивать только в конце.

Мне показалось, что отсутствие Кузнецова повлияло. Грубо говоря, развалилось звено. Когда Евгений играл, большинство работало лучше, Иван Демидов выглядел лучше. Всё-таки это сказалось на стройности в атаке», — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.