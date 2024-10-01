«Моментами это же прям поток бреда». Никита Филатов — об интервью Романа Ротенберга

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов высказался о поражении СКА от «Куньлуня» (4:5) и пресс-конференциях главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Не может гореть со счётом 1:5 команда с такими исполнителями. Дальше что угодно… Роман Борисович (Ротенберг) рассказывает, что Китай выдал матч жизни. Про то, что Якупов – первый номер драфта. Про то, что после такого матча игрокам Китая выдадут новые контракты.

Я уже рассматриваю эти послематчевые интервью Романа Борисовича после поражений – ну, мне прикольно. Он это специально делает? Он так эмоции выражает?

Как бы сказать, чтобы точно остаться здесь работать – но моментами это же прям поток бреда. Ну реально. Я не пытаюсь кого-то обидеть, тем более Романа Борисовича. Ему вообще плевать на меня. Но это же моментами поток бреда», — заявил Филатов в эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга в игре с «Куньлунем» начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.