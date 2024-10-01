Крикунов: у Мичкова есть талант для НХЛ, идеальный пример отъезда в лигу — Дацюк

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в новом сезоне НХЛ.

«Видел, что Мичков хорошо себя показывает в предсезонных играх, молодец. Дай бог, чтобы и дальше прогрессировал.

Я всегда выступал за то, чтобы отпускать ребят, если они хотят ехать. Даже когда сам работал. Пусть пробуют себя, чтобы потом не было сожалений. Тем более многие же потом возвращаются. Разве что я бы остерёгся ехать туда совсем ещё ребёнком, пока не сформировался как хоккеист. Идеальный пример — Дацюк, которому было 22-23 года на момент отъезда.

А так, у Мичкова, безусловно, есть талант, чтобы заиграть в НХЛ. Конечно, и Знарок ему поможет. Как-никак теперь есть родственная душа в клубе. Правда, не знаю, в чём заключается работа Знарка — будет он тренировать или же в офисе сидеть. Но в любом случае это плюс для Мичкова», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.