КХЛ назвала имена лучших хоккеистов сентября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший семь побед в восьми матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 178 бросков (22,2 в среднем за игру), из которых он отразил 93,82%. Коэффициент надёжности составил 1,37.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший 12 (2+10) очков в 11 матчах месяца с показателем полезности «+2». На счету Мёрфи 31 бросок, один силовой приём, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Кирилл Пилипенко («Северсталь»), набравший 14 (8+6) очков в 11 матчах месяца. На счету Пилипенко три победные шайбы и три блокированных броска.

Лучшим новичком признан нападающий Иван Демидов (СКА), набравший 8 (4+4) очков с показателем полезности «+7». На счету Демидова один дубль, пять силовых приёмов, три блокированных броска и три отбора шайбы.