НХЛ-2024/2025: где смотреть онлайн-трансляции матчей

4 октября 2024 года стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Регулярка закончится в апреле 2025 года.

Текстовые онлайн-трансляции матчей НХЛ будут проведены на «Чемпионате».

Игры Национальной хоккейной лиги покажут североамериканские каналы ESPN, ABC, NBC, TNT Sports, Sportsnet. Отметим, что в России официальных трансляций НХЛ не предусмотрено.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.