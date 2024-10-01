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Экс-директор «Трактора»: от Гру жду большего, чуть соперник посильнее — и команда плывёт

Экс-директор «Трактора»: от Гру жду большего, чуть соперник посильнее — и команда плывёт
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру челябинского клуба во главе с канадским главным тренером Бенуа Гру.

«Радует, что «Трактор» находится вверху турнирной таблицы, но есть ещё над чем работать. Два звена должны быть просто бомбическими, которые бы выходили и делали результат. От этого тренера, Бенуа Гру, хочу видеть большего. Чуть соперник посильнее, как, например, «Спартак», и команда уже плывёт и многих игроков становится не видно», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Челябинский клуб после девяти проведённых матчей набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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