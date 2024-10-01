«Он жертвует всем, чтобы быть на уровне». Словацкий защитник «Локомотива» — о Радулове

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал игру форварда ярославского клуба Александра Радулова.

– Вообще не чувствуется, что ему 38 лет?

– Саша прилагает много усилий, чтобы держать себя в форме и хорошо держаться на льду. Он жертвует всем, чтобы быть на том уровне, на котором он сейчас находится. Если бы я не знал, сколько ему лет, я бы сказал, что он по-прежнему молод. Он просто в идеальной форме, — приводит слова Герната Metaratings.

Александр Радулов в сезоне-2024/2025 провёл 10 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Радулов — обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».