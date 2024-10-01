«Автомобилист» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» и «Локомотив» занимают первые места в Восточной и Западной конференциях соответственно. Уральский клуб после 11 матчей имеет в активе 15 баллов. Железнодорожники после 10 встреч набрали 17 очков.

Победная серия «Локомотива» составляет три матча. У «Автомобилиста» победная серия из четырёх матчей прервалась в прошлой встрече, где они проиграли «Ак Барсу» (2:6).