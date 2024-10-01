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Автомобилист — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» и «Локомотив» занимают первые места в Восточной и Западной конференциях соответственно. Уральский клуб после 11 матчей имеет в активе 15 баллов. Железнодорожники после 10 встреч набрали 17 очков.

Победная серия «Локомотива» составляет три матча. У «Автомобилиста» победная серия из четырёх матчей прервалась в прошлой встрече, где они проиграли «Ак Барсу» (2:6).

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