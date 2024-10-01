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Крикунов: «Барыс» допустил ошибки в селекции, с «Торпедо» команда просто развалилась

Крикунов: «Барыс» допустил ошибки в селекции, с «Торпедо» команда просто развалилась
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о разгромном поражении «Барыса» от «Торпедо» (1:10).

«А что мог [главный тренер «Барыса»] Буцаев изменить в столь короткие сроки? Это просто невозможно сделать быстро. Я сам не раз бывал в таких ситуациях. Тренерскому штабу надо подтянуть физические кондиции, команда в матче с «Торпедо» просто развалилась. Плюс были допущены ошибки в селекции. Требуются замены в составе, сейчас, думаю, клуб их сделает. В Казахстане есть свой чемпионат, «Барыс», возможно, оттуда кого-то подтянет. Буцаеву нужно время, и тогда всё будет. В нынешнем ситуации многого не сделаешь», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

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