Якушев: во времена Гретцки забивать было гораздо легче, у Овечкина всё намного сложнее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о разных эпохах, в которые выступал легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки и продолжает играть российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Гретцки и Овечкин играли не то что в разные времена, а в разный хоккей. Во времена Гретцки гораздо легче было забивать, не отбрасывая его огромный талант. Сами ребята рассказывали, что было так. В наше время, когда играет Саша Овечкин, всё в хоккее намного сложнее. Даже если он не побьёт этот рекорд, он добился выдающихся успехов и стал великим, а также любимцем в «Вашингтоне», Америке и во всём мире», — приводит слова Якушева «Советский спорт».

Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.