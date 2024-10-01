«Динамо» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 1 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» в дерби примет ЦСКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, московское «Динамо» имеет победную серию, состоящую из трёх матчей. С 10 очками после 10 проведённых встреч подопечные Алексея Кудашова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА с 13 баллами в активе после 10 матчей занимает пятое место в таблице Запада.

В первой встрече в этом сезоне ЦСКА был сильнее со счётом 3:1.