«Лада» объявила об уходе 27-летнего защитника Минеева

Расположение «Лады» покинул 27-летний защитник Максим Минеев. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В составе «Лады» Минеев играл с сезона-2023/2024 – на старте нынешнего регулярного чемпионата он провёл только два матча, в которых отметился одной голевой передачей при нейтральном показателе полезности.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Минеев сыграл 138 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 30 очков с показателем полезности «+1».

«Лада» с семью баллами в активе располагается на 10-м месте в таблице Востока.