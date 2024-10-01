theScore опубликовал рейтинг команд НХЛ перед стартом сезона, «Вашингтон» — вне топ-10

Североамериканский портал theScore опубликовал рейтинг команд Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона.
Лидером рейтинга стал прошлогодний финалист розыгрыша Кубка Стэнли — «Эдмонтон Ойлерз», на втором месте — «Флорида Пантерз», третий — «Даллас Старз». «Вашингтон Кэпиталз» расположился на 15-м месте.
Полностью рейтинг команд Национальной хоккейной лиги по версии theScore выглядит так:
1. «Эдмонтон Ойлерз»;
2. «Флорида Пантерз»;
3. «Даллас Старз»;
4. «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. «Колорадо Эвеланш»;
6. «Нью-Джерси Дэвилз»;
7. «Бостон Брюинз»;
8. «Торонто Мэйпл Лифс»;
9. «Нэшвилл Предаторз»;
10. «Ванкувер Кэнакс»;
11. «Каролина Харрикейнз»;
12. «Вегас Голден Найтс»;
13. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
14. «Виннипег Джетс»;
15. «Вашингтон Кэпиталз»;
16. «Лос-Анджелес Кингз»;
17. «Нью-Йорк Айлендерс»;
18. «Оттава Сенаторз»;
19. «Миннесота Уайлд»;
20. «Юта»;
21. «Баффало Сэйбрз»;
22. «Детройт Ред Уингз»;
23. «Сент-Луис Блюз»;
24. «Питтсбург Пингвинз»;
25. «Сиэтл Кракен»;
26. «Филадельфия Флайерз»;
27. «Монреаль Канадиенс»;
28. «Чикаго Блэкхоукс»;
29. «Анахайм Дакс»;
30. «Коламбус Блю Джекетс»;
31. «Калгари Флэймз»;
32. «Сан-Хосе Шаркс».