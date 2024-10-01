theScore опубликовал рейтинг команд НХЛ перед стартом сезона, «Вашингтон» — вне топ-10

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Североамериканский портал theScore опубликовал рейтинг команд Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона.

Лидером рейтинга стал прошлогодний финалист розыгрыша Кубка Стэнли — «Эдмонтон Ойлерз», на втором месте — «Флорида Пантерз», третий — «Даллас Старз». «Вашингтон Кэпиталз» расположился на 15-м месте.

Полностью рейтинг команд Национальной хоккейной лиги по версии theScore выглядит так:

1. «Эдмонтон Ойлерз»;

2. «Флорида Пантерз»;

3. «Даллас Старз»;

4. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5. «Колорадо Эвеланш»;

6. «Нью-Джерси Дэвилз»;

7. «Бостон Брюинз»;

8. «Торонто Мэйпл Лифс»;

9. «Нэшвилл Предаторз»;

10. «Ванкувер Кэнакс»;

11. «Каролина Харрикейнз»;

12. «Вегас Голден Найтс»;

13. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

14. «Виннипег Джетс»;

15. «Вашингтон Кэпиталз»;

16. «Лос-Анджелес Кингз»;

17. «Нью-Йорк Айлендерс»;

18. «Оттава Сенаторз»;

19. «Миннесота Уайлд»;

20. «Юта»;

21. «Баффало Сэйбрз»;

22. «Детройт Ред Уингз»;

23. «Сент-Луис Блюз»;

24. «Питтсбург Пингвинз»;

25. «Сиэтл Кракен»;

26. «Филадельфия Флайерз»;

27. «Монреаль Канадиенс»;

28. «Чикаго Блэкхоукс»;

29. «Анахайм Дакс»;

30. «Коламбус Блю Джекетс»;

31. «Калгари Флэймз»;

32. «Сан-Хосе Шаркс».