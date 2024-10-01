Сентябрь 2024 года стал вторым по результативности в истории КХЛ

Сентябрь 2024 года стал вторым по результативности в истории Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В сентябре 2024 года в 114 матчах команды забросили 630 шайб, средняя результативность составила 5,53 шайбы за игру. Лучшим сентябрём по результативности остаётся сентябрь 2010 года – 5,58 шайбы за игру.

Напомним, по итогам стартового месяца регулярки КХЛ первые места в Восточной и Западной конференциях занимают «Автомобилист» и «Локомотив» соответственно. Уральский клуб после 11 матчей имеет в активе 15 баллов. Железнодорожники после 10 встреч набрали 17 очков.

Сегодня, 1 октября, лидеры конференции встретятся в очном поединке на льду уральской команды.

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