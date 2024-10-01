Двукратный обладатель КГ — о СКА — «Куньлунь»: после 1:5 я бы перестал снимать вратаря

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал игру СКА с «Куньлунь Ред Стар» (4:5).

«Оставалось достаточно времени, чтобы попробовать ещё. Отдаю должное ребятам — голы были на загляденье. Но будь я тренером, после 1:5 я бы перестал снимать вратаря, дал бы поиграть лимитчикам и тем, кто мало времени проводил на льду», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга в игре с «Куньлунем» начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.