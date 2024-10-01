Плющев одним словом ответил, кто нужен «Барысу», чтобы исправить положение в КХЛ

Главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, кто нужен «Барысу», чтобы исправить положение в Континентальной хоккейной лиге.

«Кто нужен «Барысу», чтобы исправить положение? Профессионалы», — приводит слова Плющева Vprognoze.

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

Напомним, вчера, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Барыс-Арены» «Торпедо» обыграло местный «Барыс» со счётом 10:1.